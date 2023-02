Scrivi e disegna con facilità con la Penna Touch per iPad

L’unico modo per scrivere e disegnare con comodità sull’iPad è procurarsi una pratica Penna Touch per iPad, ora in promozione su Amazon, con lo sconto del 20% e il coupon dell’8% da applicare sul prezzo di listino!

Disegna come su un foglio di carta con la Penna Touch per iPad

Questa Penna Touch per iPad è compatibile con tutti i modelli di iPad dal 2018 in poi, quindi non è utilizzabile neanche su iPhone, Android o Microsoft.

È dotata di funzione di rifiuto del palmo, che ti permetterà di poggiare comodamente la mano sullo schermo dell’iPad, mentre usi la penna. Altri modelli di penna, spesso e volentieri, richiedono l’uso di un guanto stilo.

Per iniziare ad utilizzarla basta toccare la parte superiore e questa si accenderà/spegnerà.

La sua punta è in POM morbido, quindi non sentirai alcun fastidioso rumore durante l’utilizzo e non rischierai di provocare alcun danno sullo schermo.

Il prodotto include 3 punte sostituibile, così da averne subito una di riserva se quella già montata dovesse rompersi.

Per ricaricarla completamente sono sufficienti 90 minuti, che ti garantiranno ben 30 ore di uso intermittente e 12 ore di uso consecutivo.

Dopo 5 minuti di inattività, la Penna Touch per iPad su spegnerà automaticamente per prolungare la durata della batteria.

L’azienda madre offre 12 mesi di assistenza post-vendita e supporto tecnico a vita.

Unica raccomandazione è di non utilizzare il cavo per la ricarica rapida su questo dispositivo, perché potrebbe procurargli dei danni.

In definitiva, la Penna Touch per iPad è un dispositivo immancabile per tutti coloro scrivono e disegnano quotidianamente sul proprio iPad e desiderano farlo con comodità.

Scegli oggi di acquistarla per approfittare dell’imperdibile sconto del 20% e del coupon del 8%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.