Sconto PAZZESCO su Mini PC Intel Celeron

I Mini PC si sono rivelati, spesso e volentieri, una vera salvezza per chi intende avere un fisso trasportabile, ma il modello che sto per presentarti è caratterizzato da perfomance a dir poco notevoli, ma senza spendere cifre eccessive.

Con lo sconto del 28% e il coupon da 20€ risparmierai ben 135€ sul prezzo di listino!

Il tuo PC fisso prestante ovunque ti trovi

Questo dispositivo è paragonabile a un PC fisso per le elevate prestazioni che è in grado di offrire.

Solo per un periodo limitato puoi acquistarlo a un prezzo a dir poco pazzesco.

Questo Mini PC monta un processore di 11a generazione, capace di garantire un’ottima reattività e un consumo energetico ridotto, mentre, a livello grafico, è dotato di una scheda video Intel UHD, in grado di riprodurre video in 4K e collegabile ai proiettori come home theater.

La RAM è da 16 GB e l’SSD ha capacità di 512 GB, espandibile fino a 2 TB.

Per quanto riguarda il sistema operativo, è preinstallato Windows 11, ma potrai tranquillamente riportarlo alla versione 10.

È dotato di due entrate HDMI, così da collegare fino a due monitor contemporaneamente, così da migliorare la qualità del lavoro.

Anche la connettività wireless è ben funzionante, considerando che assicura una velocità di connessione fino a 450 Mbps sulla banda 2.4 GHz e 1.300 Mbps sulla 5 GHz.

Le dimensioni, infine, sono davvero contenute: sono di 12,8 x 12,8 x 5,3 cm. Non avrai alcun problema ad inserirlo in una piccola borsa e portarlo con te ovunque tu voglia.

Il Mini PC Intel Celeron è senz’ombra di dubbio un’ottima scelta se intendi portarti a casa un Mini PC prestante e con un rapporto qualità-prezzo fenomenale.

Puoi acquistarlo oggi approfittando dell’incredibile promozione di Amazon, che ti farà risparmiare 135€ sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.