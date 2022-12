SCONTO PAZZESCO DEL 46% sul Portacellulare auto universale

Per avere sempre sotto controllo il proprio smartphone anche quando si è alla guida, vi consigliamo il Portacellulare auto marcato Mohard. Su Amazon lo trovate con uno sconto incredibile del 46%, quindi a quasi metà prezzo!

Il dispositivo è universale, quindi adatto a tutti i tipi di telefono, e la spedizione è gratuita con possibilità di consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Portacellulare auto Mohard: compatibilità universale e massima sicurezza

Grazie all’ultimo design di chiusura con una migliore limitazione della lunghezza, il Portacellulare auto Mohard garantisce un fissaggio saldo e il gancio, una volta fissato, non si accorcia. A differenza di altri supporti non danneggia la griglia di ventilazione dell’auto, e rimane stabile e sicuro indipendentemente da strade dissestate o curve strette.

È dotato di un giunto sferico rotante a 360° che permette di regolare il telefono in orizzontale, verticale o in un’altra posizione per navigare, effettuare chiamate, ascoltare musica e così via. Con un tocco è possibile ottimizzare l’angolazione e trovare la posizione perfetta così da guidare in massima sicurezza. Inoltre i bracci di fissaggio super resistenti con silicone antiurto offrono una presa eccellente e proteggono il telefono da cadute e graffi.

Il portacellulare è compatibile con tutti gli smartphone di dimensioni comprese tra 4 e 7 pollici e con la maggior parte delle custodie spesse quindi tutti i passeggeri possono usufruirne. La modalità d’uso è semplicissima grazie ad un sistema di rilascio a pulsante su due lati: è possibile premere un pulsante qualsiasi per far scattare istantaneamente i morsetti, in modo che il telefono venga rilasciato in un secondo. Il dispositivo è munito anche di una porta di ricarica di riserva che consente di ricaricare facilmente lo smartphone tenendolo sempre in sicurezza.

