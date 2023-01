SCONTO DI 50 EURO sul Mini PC compatto e funzionale da portare sempre con sé

Il mini PC è il dispositivo perfetto se viaggiate spesso per lavoro o se, semplicemente, avete bisogno di una scrivania più spaziosa in ufficio o a casa. Se ancora non ne avete uno, vi consigliamo il Mini PC marcato NiPoGi ad oggi in offerta su Amazon con uno sconto di 50 euro.

La promozione viene applicata al checkout ed è valida fino all’8 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili. Inoltre la spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento in comode rate con Cofidids.

Mini PC NiPoGi: caratteristiche e funzionalità

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il Mini Pc marcato NiPoGi assicura prestazioni stabili e affidabili per affari, lavoro, istruzione e anche intrattenimento.

Ha 8 GB di RAM e SSD M.2 da 256 GB ma supporta in modo flessibile anche l’espansione dello spazio di archiviazione in più modi. Il dispositivo garantisce una navigazione internet più veloce e stabile in quanto supporta WiFi 5 e Bluetooth 4.2. Ha un sistema operativo Windows 11 pro preinstallato ma, volendo, c’è la possibilità di installare anche Windows 10, Ubuntu o Linux.

Il prodotto è costruito senza ventola ma con un design a nido d’ape studiato per la dissipazione del calore e per rendere l’ambiente di lavoro più silenzioso possibile. Inoltre, è dotato di una base magnetica removibile che può essere utilizzata per mettere il mini pc in orizzontale e risparmiare spazio. Una volta rimossa la base, invece, si può riporre il computer in verticale e posizionarlo dove si vuole.

Vi ricordiamo che il mini PC NiPoGi ha dimensioni ridotte e pesa solo 700 g quindi è possibile trasportarlo senza difficoltà nella borsa o in valigia e portarlo ovunque per viaggi di lavoro o intrattenimento. Ad oggi il dispositivo è in offerta su Amazon con uno sconto di 50 euro, quindi a poco più di 200 euro. La promozione è valida fino all’8 gennaio quindi affrettatevi!

