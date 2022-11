SCONTO DI 300 EURO sulla bici elettrica pieghevole top di gamma

Attualmente il mercato delle bici elettriche è vastissimo e sceglierne una con un buon rapporto qualità – prezzo potrebbe risultare davvero difficile. Se volete puntare su un top di gamma senza spendere un capitale, approfittate della super offerta di Amazon sulla Bicicletta elettrica pieghevole ADO 20F XE. Ad oggi è possibile acquistarla ad un prezzo bomba applicando un coupon di ben 300 euro!

Lo sconto è applicato al checkout ed è v alido fino al 20 novembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili, quindi non c’è tempo da perdere. La spedizione è completamente gratuita ed, in più, c’è la possibilità di acquistare subito il prodotto per poi pagarlo in comode rate con Cofidis.

Bicicletta Elettrica ADO: sconto bomba per un top di gamma

La bicicletta elettrica pieghevole ADO offre prestazioni eccellenti ed è adatta a qualsiasi tipo di percorso. Ha una potenza enorme sotto forma di un motore mozzo posteriore massiccio da 250 Watt con coppia alta 43 Nm. Può raggiungere una velocità massima di 25 km all’ora insieme ad una batteria da 36 V.

È progettata con tre diverse modalità di guida e con cambio Shimano a 7 marce. Ciò consente di attraversare qualsiasi terreno con facilità permettendo ai ciclisti di percorrere strade difficili, anche in collina o sulla neve. Inoltre la forcella anteriore è dotata di un ammortizzatore a molla che assorbe efficacemente l’impatto sul terreno così da fornire al conducente una risposta sensibile e un funzionamento sempre regolare.

Dal punto di vista estetico, questo modello è ricoperto da 4 strati di vernice spray: in questo modo rimane lucido a lungo senza presentare deterioramenti di colore e scolorimento a causa di agenti atmosferici e ambientali. Per non farsi mancare niente, è dotata non solo di parafanghi che proteggono dalla pioggia e dal fango, ma anche di un portapacchi rimovibile che facilita il trasporto di qualsiasi tipo di oggetto.

La Bicicletta elettrica pieghevole ADO 20F XE è, quindi, un vero e proprio top di gamma acquistabile ad un prezzo bomba su Amazon grazie ad un coupon di ben 300 euro. È un’occasione irripetibile, non fatevela scappare!

