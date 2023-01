SCONTO DI 170 EURO sulla Bici elettrica pieghevole super maneggevole e veloce

Per spostarsi in città con la massima praticità e, allo stesso tempo, rispettando l’ambiente non potete che optare per una buona bici elettrica. Ad oggi su Amazon è in offerta la Bicicletta Elettrica Pieghevole marcata HITWAY con uno sconto di 170 euro.

È possibile acquistare subito il modello per poi pagarlo in comode rate con Cofidis, ma affrettatevi: la promozione è valida fino all’8 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Sostenibilità e praticità con la Bicicletta elettrica pieghevole HITWAY

La Bicicletta Elettrica Pieghevole marcata HITWAY è perfetta per far fronte alle vostre esigenze quotidiane in modo completamente sostenibile.

È dotata di un potente motore da 250 W che permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e una pendenza massima di 25 gradi. La batteria al litio da 8,4 Ah/36 V, invece, è in grado di coprire in condizioni normali tra i 35 e i 70 km con una sola carica.

Il telaio in acciaio al carbonio Q195 è super resistente mentre gli pneumatici integrati da 16 pollici sono in lega di alluminio. Il modello può essere piegato rapidamente così da essere trasportato con facilità o posizionato in casa senza dare ingombro.

La sicurezza alla guida è garantita grazie ai doppi freni a disco anteriori e posteriori e ai freni elettronici. Il veicolo è dotato anche di una luce frontale a LED, un clacson e riflettori anteriori e posteriori per vedere gli altri mezzi nelle ore notturne. Alla guida è possibile scegliere tra 3 velocità e 3 modalità di lavoro in base al percorso e alle proprie esigenze: modalità di alimentazione pura, modalità ciclomotore e modalità mista.

Approfittate oggi dell’offerta Amazon sulla Bicicletta Elettrica Pieghevole marcata HITWAY: il modello è disponibile con uno sconto di 170 euro e spedizione gratuita. La promozione è valida fino all’8 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili quindi non perdete tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.