SCONTO DI 130 EURO sullo Smartphone top di gamma con 4 fotocamere

Se siete alla ricerca di uno smartphone dalle alte prestazioni, non fatevi scappare la super offerta di Amazon sul modello Samsung Galaxy A23. Ad oggi l’articolo è disponibile con il 37% di sconto, quindi potrete risparmiare quasi 130 euro dal prezzo di base.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Sono a disposizione ancora pochi prodotti in promozione quindi approfittatene il prima possibile!

Smartphone Samsung Galaxy A23: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy A23 vanta prestazioni elevate grazie ad un processore Octa-core: è dotato di 4GB di RAM, 128 GB di memoria interna ed è possibile aggiungere fino a 1TB con scheda microSD.

Il suo display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici offre più spazio per visualizzare le immagini e, con la tecnologia FHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, i contenuti appaiono più fluidi e nitidi. Le fotografie risultano perfette grazie al Sistema Quad Camera che comprende la fotocamera principale da 50 MP per immortalare qualsiasi momento, la fotocamera ultragrandangolare per una visione ancora più completa, quella di profondità per personalizzare gli scatti e la fotocamera macro godersi ogni dettaglio della scena.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 5000 mAh³ che garantisce una lunghissima durata e nessun tipo di rallentamento durante la giornata. Allo stesso modo, è garantito un suono sempre impeccabile grazie al Dolby Atmos che arricchisce ogni nota con dei dettagli e una nitidezza incredibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.