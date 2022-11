SCONTO DI 100 EURO sul monopattino elettrico veloce e super ammortizzato

Grazie alla sua praticità ed ecosostenibilità, il monopattino elettrico è diventato uno strumento indispensabile per spostarsi a zero emissioni nei centri abitati. Se state pensando di acquistarne uno, non fatevi scappare l’offerta di Amazon sul Monopattino elettrico della NIU: con uno sconto del 17% risparmierete ben 100 euro pagandolo solo 499,00 euro.

Al prezzo già minimo è possibile anche applicare un coupon di 30 euro: l’ulteriore sconto viene applicato al checkout ed è valido fino al 20 novembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Il monopattino ottimo per muoversi in modo veloce e green

Il monopattino elettrico della NIU in offerta su Amazon offre un ottimo rapporto qualità – prezzo. Innanzitutto è dotato di un motore da 300W nominali che consente una velocità massima di 25 km/h e pendenza in salita del 15%. La capiente batteria al litio da 365Wh con frenata rigenerativa consente di viaggiare in autonomia per ben 40 km.

I nuovi pneumatici tubeless 10” garantiscono un’eccellente ammortizzazione e il doppio sistema frenante (freno a tamburo anteriore e freno elettrico posteriore) forniscono una frenata più stabile e sicura. La sicurezza durante la guida è garantita da un faro alogeno ad alta potenza e un clacson meccanico.

È facilmente pieghevole così da essere portato a mano o riposto senza sforzo nel bagagliaio dell’automobile. Inoltre è dotato di un display a LED che, grazie all’app NIU scaricabile sullo smartphone, offre funzionalità intelligenti all’avanguardia: è possibile, ad esempio, monitorare oltre 14 funzioni della batteria, bloccare il monopattino per allontanarsi con la massima tranquillità, controllare le statistiche di guida e perfino personalizzare la velocità.

