SCONTO DEL 10% sulla borsa per monopattino impermeabile e super capiente

Se vi siete convertiti al monopattino per sfrecciare in città in modo pratico e sostenibile, non potete fare a meno di una borsa che sia capiente e facilmente trasportabile allo stesso tempo. Amazon ha a disposizione l’articolo che fa per voi ad un prezzo bomba: potrete acquistare la Borsa per monopattino elettrico marcata FAIREACH applicando un coupon del 10%.

Lo sconto viene applicato al checkout ed è valido fino al 30 novembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa offerta speciale!

La borsa perfetta per sfrecciare in monopattino

Data la sua struttura, la praticissima borsa della FAIREACH è adatta non solo per chi si muove in monopattino ma anche su bici elettriche e hoverboard con manubrio. È realizzata in materiale impermeabile di alta qualità così da proteggere il suo contenuto da pioggia, sudore, umidità, polvere e sporco. Inoltre il design a scocca rigida in materiale EVA la rende resistente agli urti e alla pressione per impedire la caduta degli oggetti.

La borsa a tubo è progettata con una grande capacità di 2 litri. In questo modo è possibile trasportare tutti gli oggetti che desiderate come caricabatterie per scooter, chiavi, telefono cellulare, auricolari, batterie di scorta, occhiali, fotocamere, luci di sicurezza, kit di riparazione e altri kit di pronto soccorso. Per garantire la massima sicurezza al pilota, è dotata anche di una banda riflettente che fornisce sia un avviso ai veicoli sia maggiori condizioni di illuminazione durate le ore notturne.

L’istallazione della borsa al veicolo è semplicissima e non necessita di attrezzi particolari. Basta attaccare le 4 cinghie in velcro di cui è munita al portaoggetti sul manubrio. 4 cinturini in velcro rendono questa custodia più solida per gli scooter, non cadrà nemmeno su una strada accidentata o rocciosa. La compatibilità dei cinturini è altissima in quanto sono adattabili a varie tipologie di monopattini e bici pieghevoli, oltre a veicoli come Xiaomi MI M365 Segway e Ninebot.

Al momento è possibile acquistare su Amazon la borsa della FAIREACH scontata al 10%. L’offerta viene applicata al checkout ed è valida fino al 30 novembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili, non perdetevela!

