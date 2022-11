SCONTO BOMBA DEL 56% sulla Maxibox di lampadine di ricambio Bosch

È importante avere sempre nel proprio veicolo delle lampadine di ricambio per non rimanere mai senza illuminazione in caso di guasto. In occasione della settimana del Black Friday, su Amazon è possibile acquistare la Scatola Maxibox di lampadine di ricambio della Bosch con lo sconto bomba del 56%.

Ciò vuol dire che pagherete tutto il kit a soli 10,37 euro, anziché 23,80 euro. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile effettuare la consegna del prodotto presso i punti di ritiro adibiti.

Lampadine di ricambio sempre a portata di mano con la Maxibox della Bosch

Che si tratti della lampadina dell’anabbagliante o della luce di arresto, una lampadina difettosa può compromettere significativamente la sicurezza sia di chi guida che degli altri automobilisti. Il kit compatto di emergenza Maxibox garantisce di non rimanere mai senza illuminazione, avendo sempre la lampadina giusta a portata di mano in caso di guasto o di incidente.

La scatola è compatta e poco ingombrante così da essere inserita facilmente nel vano portaoggetti, nel bagagliaio o sotto il sedile. Il set contiene una selezione delle principali lampadine necessarie in un veicolo: nello specifico sono presenti una lampadina principale del proiettore e 7 lampadine aggiuntive con fusibili. Tutti gli articoli rispettano ovviamente le normative della strada in vigore attualmente.

Vi ricordiamo inoltre che, data la naturale usura del filamento, le lampadine perdono inevitabilmente d’intensità diminuendo al contempo la loro vita utile. Per questo motivo si raccomanda di cambiarle in media ogni due anni per avere la massima sicurezza alla guida.

Quindi, se state per affrontare un lungo viaggio o se non cambiate le lampadine della vostra auto da molto tempo, approfittate dell’offerta Amazon sulla Scatola Maxibox di lampadine di ricambio della Bosch. Con lo sconto bomba del 56% potrete acquistare tutto il kit di emergenza a solo poco più di 10 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.