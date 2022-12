SCONTO BOMBA DEL 42% sulla Cover per seggiolino auto Foppapedretti

Per rendere più confortevole il viaggio in auto ai piccoli di casa, vi consigliamo l’ottima Cover per seggiolino targata Foppapedretti. Ad oggi è disponibile in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 42%.

L’articolo è acquistabile a soli 28,29 euro, quindi a quasi metà prezzo e spedizione gratuita. La consegna è prevista entro Natale ma, se volete velocizzare i tempi, vi basterà attivare l’abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a 4,99 euro al mese.

Cover per seggiolino Foppapedretti: caratteristiche e funzionalità

La cover per seggiolino Tencel Lyocell marcata Foppapedretti è un rivestimento traspirante, ideale sia in estate sia in inverno per un maggiore comfort del piccolo.

Il materiale Tencel Lyocell è una fibra ottenuta dalla cellulosa quindi prodotta industrialmente a partire da materie prime naturali provenienti da piantagioni sostenibili e attraverso lavorazioni a basso impatto ambientale. Tali fibre hanno una superficie eccezionalmente liscia con una sensazione setosa e morbida, e allo stesso tempo traspirante come il lino e più assorbente del cotone.

Il tessuto della cover è in grado di trasferire rapidamente l’umidità corporea verso l’ambiente esterno, ed è in grado di assorbire fino al 50% di acqua in più rispetto al cotone impedendo naturalmente la proliferazione dei batteri, In più si tratta di un prodotto termoregolatore quindi riesce a mantenere costante la temperatura del corpo: il bimbo sarà fresco nei periodi molto caldi e verrà riscaldato nelle stagioni fredde.

L’articolo in promozione è di colore beige e si adatta perfettamente al seggiolino Foppapedretti modello Isoplus. Per garantire viaggi nel massimo comfort ai vostri piccoli, non fatevi scappare la promozione Amazon. Ad oggi la Cover per seggiolino targata Foppapedretti è disponibile in super offerta con uno sconto bomba del 42%, quindi a soli 28,29 euro. La spedizione è gratuita ed è garantita entro Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.