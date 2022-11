SCONTO BOMBA DEL 40% sul compressore portatile per auto

Per viaggiare in massima sicurezza è bene avere sempre con sé un compressore portatile per evitare brutte sorprese dovute alle gomme sgonfie dell’auto. Se ne siete sprovvisti, vi consigliamo il Compressore Portatile per Auto della WindGallop: in occasione della Settimana del Black Friday lo trovatesu Amazon con uno sconto bomba del 40%!

Ciò vuol dire che è possibile acquistare lo strumento prezioso a soli 29,81 euro, anziché 49,99 euro. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Mai più ruote sgonfie con il Compressore Portatile per Auto WindGallop

Compressore Portatile per Auto targato WindGallop è uno strumento utilissimo da avere sempre a portata di mano soprattutto se si affrontano lunghi viaggi. È realizzato con l’originale ed unico movimento a carica turbo, che è più potente, meno rumoroso e più stabile. Garantisce il gonfiaggio dello pneumatico per auto 195 / 65R15 da 0 a 35 psi in 5 minuti.

La modalità d’uso del dispositivo è molto semplice: basta attaccarlo alla presa di alimentazione da 12 V dell’auto per poi collegare il tubo flessibile allo pneumatico che si desidera gonfiare. Attraverso un display digitale è possibile calcolare la pressione della ruota in tempo reale scegliendo la modalità che si preferisce tra diverse unità (bar, Kpa, psi, Kg / cm 2). Una volta raggiunto il valore di pressione preimpostato, la pompa si spegne in automatico.

Lo strumento è super compatto e può essere posizionato tranquillamente nel bagagliaio del veicolo. Viene fornito insieme a tre adattatori per valvole extra, quindi è adatto non solo alle gomme dell’auto ma anche a bici, moto, SUV, attrezzature sportive come salvagenti, giochi per piscina, palloni da basket, da calcio, palloni sportivi e altri gonfiabili.

In occasione del Black Friday, il Compressore Portatile per Auto della WindGallop è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 40%. Approfittate dell’offerta se volete viaggiare in massima tranquillità e sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.