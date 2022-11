SCONTO BOMBA DEL 34% sul Monopattino elettrico Aprilia

In occasione della Settimana del Black Friday, su Amazon è possibile acquistare in super offerta uno dei migliori monopattini sul mercato. Parliamo del Monopattino Elettrico Aprilia eSRz disponibile con uno sconto bomba del 34%.

Ciò vuol dire che lo pagherete solo 327, 52 euro, risparmiando più di 170 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile anche acquistarlo subito e poi pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il monopattino elettrico Aprilia dallo stile grintoso e sportivo

Grazie alle sue caratteristiche, il Monopattino Elettrico Aprilia eSRz garantisce una guida agile e sicura allo stesso tempo. È dotato di motore Brushless da 300 W, che permette di affrontare percorsi stradali ad una velocità massima di 20Km/h e con pendenza fino al 22%.

La batteria da 216 W garantisce un’autonomia fino a 25 Km. La ricarica è semplice: basterà attaccare il caricabatteria incluso nella confezione e in 4 ore il monopattino sarà pronto. In più le ruote da 8.5“ permettono di affrontare con fluidità e comfort qualsiasi tipo di strada urbana. Gli indicatori stradali garantiscono la massima sicurezza nel traffico urbano mentre i due freni indipendenti di cui è dotato, anteriore elettronico e posteriore a disco, vengono azionati da una singola leva per garantire una frenata dolce e sicura in ogni situazione.

Grazie al display LED a colori integrato, Aprilia eSRZ si adatta alle esigenze del guidatore: è possibile scegliere una delle tre modalità di guida a disposizione oltre a controllare la carica della batteria, visualizzare l’andamento del monopattino e l’accensione dei fanali. Con l’app associata si possono anche gestire e controllare le funzionalità del dispositivo senza doverlo necessariamente accendere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.