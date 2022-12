Scanner diagnostico Automatico: PREZZO BOMBA

Possedere uno Scanner diagnostico Automatico è indispensabile per leggere correttamente i codici di errore dell’auto e intervenire tempestivamente per risolverli. Puoi trovarlo scontato del 20% su Amazon.

Leggi i codici di errore con lo Scanner diagnostico Automatico

Si tratta di un dispositivo presente in tutte le officine per auto, ma da oggi, puoi procurartene uno autonomamente a un prezzo incredibile: soli 39,95€, grazie allo sconto del 20% di Amazon.

Questo scanner di ultima generazione offre una serie di funzionalità nuove rispetto a modelli meno recenti, come la possibilità di spegnere la spia del motore di controllo o leggere le informazioni del veicolo.

Il suo utilizzo non richiede alcuna batteria o alimentatore.

Ovviamente, offre tutte le funzioni tipiche di un diagnostico per auto, come:

lettura codici;

cancellazione codici;

indicatore luminoso guasto;

dati in tempo reale;

test sistema EVAP;

test monitor di bordo;

ricerca codice DTC.

L’interfaccia dello scanner è costituita da uno schermo LCD da 2,8″ e sono presenti due tasti di scelta rapida: “I/M” e “Aiuto”. Il primo ti permetterà di controllare le condizioni del sistema di emissione, con la luce LED a tre colori che ti segnalerà la gravità del problema.

Questo dispositivo è compatibile con quasi tutti i veicoli in circolazione, più in particolare con le auto prodotte del 1996. Se hai dubbi che il tuo modello di auto possa non essere supportato, l’azienda madre consiglia di contattarla tramite un messaggio su Amazon.

Trovare dei codici di errore nella propria auto non è del tutto raro e capirne la fonte può essere piuttosto complicato. Grazie allo Scanner diagnostico Automatico puoi risolvere questi piccoli inconvenienti in men che non si dica.

Puoi acquistare questo prodotto a un prezzo imperdibile, grazie allo sconto del 20% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.