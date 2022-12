FOLLIA Amazon: appena 100€ per Samsung Galaxy Tab A7

Budget ridotto ma voglia di stupire un amante della tecnologia? Sorprendilo con un Samsung Galaxy Tab A7, un regalo perfetto anche per te stesso e per godere di tutti i vantaggi di un tablet davvero funzionale.

Un design sottile e leggero per poter gestire anche con una sola mano tutte le funzionalità di un tablet davvero sorprendente: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, con processore Ocra-Core Mediatek, ti regala un’esperienza di intrattenimento, lavoro e studio ai massimi livelli. Con Android 11 nativo e una memoria da 34GB, questo piccolo ma potente tablet ha un display da 8.7” e una cornice ridotta al minimo per avere un rapporto schermo-corpo elevato, senza aumentare le dimensioni del tablet.

Naviga facilmente con una mano sola: il menù movimenti e gesti ti consente di tornare indietro, vedere le applicazioni recenti o tornare alla schermata iniziale, il tutto scorrendo semplicemente con il pollice.

Doppi altoparlanti per un sound ricco

I doppi altoparlanti Dolby Atmos ti offronno un suono stereo davvero ricco, articolato e potente, che ti permetterà di vedere video, film e serie TV al massimo dell’esperienza. La batteria da 5,100mAh ti offre tutta l’autonomia di cui hai bisogno, quando passi molto tempo fuori casa o hai tante cose da guardare; l’ansia del caricabatterie è un lontano ricordo

Cosa aspetti? Non scegliere la praticità a scapito dello stile. Con il tablet Galaxy Tab A7 Lite puoi avere entrambi, il tutto in un formato snello e compatto. Grazie allo spessore di 8,0 mm e ad un peso di soli 366 g, questo pratico tablet entra comodamente nella borsa senza appesantire i tuoi spostamenti. Per un prezzo di sole 109.99€ grazie allo sconto del 35%, Samsun Galaxy Tab è il tablet più venduto per la sua categoria su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.