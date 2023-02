Risolvi controversie dovute a incidenti con la Dash Cam per Auto in SCONTO

Nella male augurante ipotesi di trovarsi in un incidente stradale, l’unico modo per avere una prova a favore della tua innocenza è catturare l’immagini con un’apposita Dash Cam per Auto.

Solo per un periodo limitato, potrai acquistarla a un prezzo speciale, grazie allo sconto del 25% di Amazon.

Cattura immagini in alta definizione con la Dash Cam per Auto

Questa Dash Cam per Auto è in grado di catturare immagini in alta definizione, con grandangolo di 170° e osservazione street view a 6 chip, così da catturare perfettamente la segnaletica stradale in cui ti imbatti durante il giorno e la notte.

Attraverso l’app dedicata JarvisCam, scaricabile su Google Play e App Store, potrai visualizzare in tempo reale le immagini della telecamera, ma anche gestirne le impostazioni.

Ovviamente, sempre con l’app, potrai scaricare le registrazioni direttamente sullo smartphone e condividerle con chi desideri.

In caso di collisione, si attiverà il sensore G della Dash Cam per Auto, che rileva la collisione e salva la registrazione fino a quel momento in una cartella di emergenza.

Grazie a questa particolare funzione, non avrai alcun rischio di sovrascrivere le registrazioni più importanti da quelle normali in loop.

Chiaramente, i video catturati dalla Dash Cam per Auto hanno valore di prova nei rapporti sugli incidenti.

Installarla è molto semplice, devi solamente applicarla in corrispondenza del parabrezza con il nastro 3M e la pellicola elettrostatica inclusi.

Per iniziare a farla funzionare, inserisci una scheda micro SD al suo interno e collega la Dash Cam per Auto all’alimentazione dell’auto.

La telecamera si accenderà e inizierà a registrare ogni qualvolta si avvia il motore.

La Dash Cam per Auto è un dispositivo capace di far felice qualsiasi automobilista, quindi perché non acquistarla ora che è scontata del 25% su Amazon?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.