Avviso autovelox: non farti più trovare impreparato!

In un momento delicato come questo, risparmiare su una possibile multa è doveroso: con questo dispositivo di avviso per autovelox, oggi con il 20% di sconto su Amazon, ci riuscirai senza problemi.

OOONO CO-DRIVER è un dispositivo incredibilmente potente e di piccole dimensioni, che ti permette di utilizzare la tua auto e guidare senza pensieri. Fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e anche sulla presenza di eventuali controlli per la velocità, grazie al sistema pre-mappato con all’interno già la posizione di migliaia di autovelox in oltre 50 paesi del mondo. Il dispositivo si associa ad una app che ti fornisce i dati necessari per semplificare ogni operazione.

Installare e utilizzare OONO CO-DRIVER è davvero semplice. Basta scaricare la app nel play store o nell’app store, registrare il dispositivo impostando le preferenze personale, collegare il dispositivo al tuo smartphone e infine posizionarlo in auto per rimanere sempre informato. Discreto, piccolo, nero e di forma rotonda, basta toccare un pulsante per essere avvisato subito.

AVVISO PER OGNI TIPO DI AUTOVELOX E PERICOLI

Il dispositivo è il miglior alleato per avvisarti della presenza di autovelox fissi, autovelox mobili, pericoli stradali e incidenti appena avvenuti in strada. Gli avvisi sono tutti in tempo reale, grazie alla condivisione di milioni di conducenti in tutta Europa per essere sempre un passo avanti ai controlli. Il dispositivo permette di rimanere concentrato alla guida grazie all’assenza di Led o Diplay, emettendo un segnale acustico al momento giusto. La batteria interna è già compresa e ha una durata di circa due anni.

ONE

Cosa aspetti? Acquista subito con il 20% di sconto e ben 10€ in meno sul prezzo iniziale il dispositivo di avviso autovelox OONO CO-DRIVER, pagandolo su Amazon solo 39,95€. Ottieni ora l’articolo in assoluto più venduto sul marketplace.

