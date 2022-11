Rilevatore autovelox a PREZZO BOMBA

Quando si fanno viaggi piuttosto lunghi, magari seguendo dei percorsi sconosciuti, il rischio di incontrare degli autovelox è sempre dietro l’angolo. L’unico modo per proteggersi da eventuali multe è l’utilizzo di un comodo Rilevatore autovelox, ora in sconto del 20% su Amazon.

Evita le multe con il Rilevatore autovelox

Conoscere la posizione di tutti gli autovelox sarebbe una grande comodità, no? Quindi, perché non acquistare un pratico Rilevatore autovelox per non incorrere in multe? Soprattutto ora che è in forte sconto su Amazon!

Questo Rilevatore autovelox funziona tramite la relativa app, che, durante il viaggio, ti comunicherà una serie di avvisi relativi al percorso.

Infatti, questo dispositivo non si limita a segnalarti la posizione degli autovelox, ma fornisce anche una serie di avvisi in tempo reale in presenza di traffico, blocchi stradali o pericoli vari.

La relativa app gratuita è scaricabile sui sistemi Android e iOS, che stabilisce una connessione Bluetooth automatica, senza dover perdere tempo a farla manualmente.

Il fiore all’occhiello del Rilevatore autovelox di OOONO è il grande database del traffico, che potrai contribuire ad estendere segnalando anche tu stesso gli autovelox o altri ostacoli.

La confezione del prodotto include anche una batteria e un adesivo. Quest’ultimo ti servirà ad applicare il dispositivo sulla tua auto, che si presenta davvero compatto, così da rendere poco ingombrante il suo utilizzo.

Acquistare un dispositivo come il Rilevatore autovelox di OOONO è sicuramente un ottimo investimento, soprattutto se tendi a viaggiare di frequente, magari scegliendo percorsi a te sconosciuti.

In questo modo, avrai ben chiaro qual è la posizione degli autovelox che incontrerai, oltre che un valido assistente di guida, che ti consiglierà il miglior percorso da seguire per evitare il traffico intenso.

Ora, puoi approfittare dello sconto del 20% su questo prodotto su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.