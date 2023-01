Ricevitore Bluetooth a prezzo MINIMO su Amazon

Con il Ricevitore Bluetooth hai finalmente l’opportunità di dire addio al cavo AUX una volte per tutte, così da goderti la musica in streaming senza dover combattere con fastidiosissimi fili o sostituirli ogni qualvolta si rompono.

Ascolta la tua musica preferita con il Ricevitore Bluetooth

Il Ricevitore Bluetooth è dotato di un chip decodificatore audio che ti garantirà sempre un audio cristallino e di qualità. Inoltre, il Noise Cancellation tech eliminerà l’eco e i rumori di fondo invadenti, così da avere un suono chiaro durante le chiamate.

Al suo interno c’è un microfono incorporato, quindi non avrai alcun problema ad effettuare chiamate in vivavoce, oltre che rispondere, riagganciare o rifiutare.

Supporta anche la trasmissione delle notifiche vocali provenienti da applicazioni di navigazione.

Il Ricevitore Bluetooth supporta Bluetooth 5.0, quindi la connessione con i tuoi dispositivi sarà sempre stabile e veloce.

Come per ogni adattatore Bluetooth, è compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth, come smartphone Android, iPhone e iPad. Offre perfino la possibilità di collegare due dispositivi in contemporanea.

La batteria è davvero ottima, infatti può essere utilizzato per ben 16 ore consecutive e, per ricaricarlo completamente, sono sufficienti appena 2 ore e mezza, utilizzando un cavo di ricarica veloce di tipo C.

Chiaramente, potrai utilizzare il Ricevitore Bluetooth anche durante la ricarica.

Se l’indicatore luminoso non si accende quando provi a ricaricare, significa che la batteria è completamente carica.

Il Ricevitore Bluetooth è un dispositivo di cui non riuscirai più a fare a meno se fino ad oggi hai sempre utilizzato un cavo AUX.

I fili sono quasi sempre fragili e tendono a rompersi di frequente, ma con questa soluzione non dovrai più preoccuparti di nulla.

Puoi acquistare il comodo Ricevitore Bluetooth collegandoti alla pagina Amazon ed approfittando dell’imperdibile sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.