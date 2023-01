Ricarica la batteria con il Power Bank Charmast, tuo ad un PREZZO WOW

Ricarica il tuo cellulare molto velocemente ed in una modalità comoda, potrai farlo. Sulla piattaforma di Amazon ci sono diversi prodotti che potrebbero fare al caso tuo. Troverai, ad un prezzo molto interessante, l’ultimo modello di Mini Power Bank della Charmast. Non farti scappare questa opportunità, stiamo parlando di un accessorio molto interessante che potrebbe darti una mano nella ricarica del tuo dispositivo mobile.

Approfittane prima che scada questa occasione, potrai portarti a casa un prodotto molto interessante che ti potrebbe salvare in certe circostanze. Non far spegnere mai il tuo cellulare, potrai ricaricarlo grazie ad un accessorio che tutti dovremo avere dietro.

POWER BANK CHARMAST; MAI COSI’ TANTO VELOCE

Sulla piattaforma di shopping online di Amazon, è possibile trovare questo prodotto ad un prezzo veramente speciale. Per soli 24.99 euro potrai portarti a casa uno strumento molto opportuno e comodo. Se questo non bastasse, avrai la possibilità di applicare un corposo coupon sconto del 20%. Non fartela scappare questa occasione, non so per quanto tempo duri. Approfittane, grazie a questa offerta potrai risparmiare dei soldi!

Stiamo parlando di un prodotto dalla grande utilità e comodità, il Power Bank Mini della Charmast potrà darti una grande mano per non far scaricare il tuo cellulare. Quest’ultimo usa la particolare ricarica rapida QC/PD, che permette una maggior velocità nella ricarica rispetto alle altre marche. Inoltre, il tutto supporta una potenza massima di 20W. Questa caratteristica permette che il tuo cellulare sia caricato molto velocemente.

Ti troverai davanti uno strumento piccolo, 3.56 x 2.4 x 0.87 cm che pesa solo 190g, ma dalla grande qualità, 10400mAh. Questa sua caratteristica ti permette di potertelo portare ovunque senza dover rinunciare alla sua potenza. Con questo power bank è possibile ricaricare 3 dispositivi simultaneamente. Inoltre, per ricaricarlo ci vogliono circa 3,5 ore.

Non farti scappare questo prodotto, ricarica sempre il tuo cellulare. Questo è il momento perfetto per acquistare il Mini Power Bank della Charmast, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.