Ricarica fino a 3 dispositivi con il Power Bank in OFFERTA

Se tendi a portare con te svariati dispositivi, necessitando di ricaricarli in contemporanea velocemente, allora dovresti considerare l’acquisto di un Power Bank, come quello temporaneamente in sconto del 15% su Amazon!

Il Power Bank compatto per i tuoi dispositivi

Grazie a questo Power Bank super compatto, potrai caricare velocemente il tuo smartphone e altri 2 dispositivi, con una capacità di ricarica di 24.000 mAh.

È senz’ombra di dubbio il Power Bank perfetto per viaggi o uscite in generale.

Attraverso il piccolo display LED smart, potrai conoscere il livello di carica del Power Bank in qualsiasi momento, semplicemente premendo il pulsante di accensione.

Inoltre, è dotato di una pratica torcia LED, che ti fornirà un aiuto non indifferente in situazioni di emergenza o di scarsa visibilità.

Chiaramente, è compatibile con tutti i dispositivi ricaricabili con cavo USB, quindi smartphone Android, iPhone, tablet e molto altro ancora.

Il Power Bank identifica automaticamente il dispositivo in carica e cambia automaticamente la corrente, così da evitare eventuali casi di corrente eccessiva, sovraccarico o surriscaldamento.

Altra caratteristica molto interessante è la presenza di ben 3 porte USB, così da ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, di cui 2 per la ricarica rapida.

Il prodotto include, oltre al Power Bank, un cavo micro USB e manuale per l’utente.

L’azienda madre offre un’assistenza post-vendita di ben 24 mesi, ma per qualsiasi domanda relativa al prodotto, puoi tranquillamente contattarla attraverso Amazon.

In definitiva, il Power Bank è un ottimo caricatore per i tuoi dispositivi, grazie all’ottima velocità di ricarica e alla possibilità di collegarlo a 3 dispositivi contemporaneamente.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistare questo interessante prodotto scontato del 15% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.