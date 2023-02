Rendi perfetti i tuoi selfie con il Bastone per Selfie con Luci in PROMOZIONE

Per iniziare a scattare foto di una certa qualità, che abbiano un aspetto professionale, non si può fare a meno di dotarsi di una serie di indispensabili accessori, come il Bastone per Selfie con Luci, temporaneamente in offerta su Amazon al 15%.

Finalmente selfie “professionali” con il Bastone per Selfie con Luci

Oltre al bastone per selfie, il prodotto include una luce staccabile, alimentabile attraverso un cavo USB, con la possibilità di selezionare fra 3 modalità e 6 opzioni per regolare l’intensità.

Grazie a questa luce, otterrai foto di buona qualità anche in condizioni di scarsa visibilità.

È compreso anche un pratico telecomando wireless rimovibile con una trasmissione fino a 10 metri, garantendo sempre una connessione veloce.

Il bastone per selfie è dotato di una batteria da 120 mAh, che offre un’autonomia assolutamente all’altezza. Inoltre, il prodotto include una batteria di riserva.

Altra caratteristica interessante del Bastone per Selfie con Luci è il suo peso ridotto, di appena 170 g, mentre è lungo 104 cm senza luce e 107 cm con luce.

Potrai ottenere l’angolo di rotazione perfetto, grazie alla possibilità di rotazione di 360° e la regolazione dell’angolo di 270°, che ti permette di scegliere fra modalità orizzontale e verticale della fotocamera.

Si tratta di un Bastone per Selfie con Luci universale, quindi è compatibile con praticamente tutti gli smartphone, anche per la sua ottima stabilità e per il suo essere facilmente piegabile.

Se hai sempre desiderato scattare foto e video di qualità superiore, in particolar modo quando hai attiva la fotocamera frontale, devi necessariamente procurarti degli accessori indispensabili, ovvero il Bastone per Selfie con Luci.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistare questo fantastico prodotto scontato del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.