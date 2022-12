Regolacapelli Philips al 63% di sconto su Amazon

Questo sconto è davvero da folli. Puoi acquistare ora su Amazon il regolacapelli Philips con lo sconto del 63%. Ha proprio capito bene, grazie a questa mega offerta lo pagherai solo 27,99 euro. Che sia per te o anche per un’altra persona come regalo di Natale facendo l’ordine adesso Amazon ti garantisce la spedizione entro sabato 24 dicembre.

Il regolacapelli Philips non si era mai visto ad un prezzo così basso

Grazie alla tecnologia Trim-n-Flow, di cui questo regolacapelli Philips è dotato, è possibile effettuare un taglio continuo senza interruzioni. Non solo con la tecnologia DualCut il taglio sarà estremamente più veloce. E’ possibile usufruire di ben 28 lunghezze di blocco a partire da 0,5 millimetri fino a 28 millimetri.

La ricarica è rapida e l’autonomia molto lunga. Praticamente con 1 sola ora di ricarica il regolacapelli avrà ben 90 minuti di autonomia. nella confezione sono inclusi:

spazzolina per la pulizia

1 pettine regolabarba

2 pettini regolacapelli

una morbida e comoda custodia.

Questo regolacapelli Philips garantisce un taglio veloce e uniforme come dal parrucchiere. Acquistalo ora su Amazon per te o come regalo per un tuo amico ad un prezzo davvero speciale grazie allo sconto del 63%.

