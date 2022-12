REGALO per SBADATI: Localizzatore Chiave in OFFERTA

Si, è vero, lo sai anche tu. Siamo sempre più sbadati, travolti da impegni, pensieri, problemi. Non è facile ricordare tutto, fare tutto ed avere tutto sotto controllo. Non è per niente semplice. Quante è volte è capitato per esempio, a te o ai tuoi familiari di non trovare più la chiave della tua auto? E chissà quante volta abbiamo smarrito la borsa, la valigetta, e altri oggetti personali e importanti per la nostra quotidianità. Risolviamo questo problema, acquista subito il Localizzatore Chiave adesso in OFFERTA sfruttando il COUPON DEL 35%.

Regalati e regala uno strumento che può diventare essenziale per le tue giornate, sii più sereno e meno sovrappensiero. Applicando il coupon pagherai il prodotto solo 16,25 euro, un prezzo SUPER per un prodotto con queste caratteristiche.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, fondamentale in questo periodo per assicurarti che il prodotto arrivi n tempo per Natale.

Ecco come non perderai più nulla ed avrai più serenità

Il localizzatore oggetti di ATUVOS si collega facilmente a un portachiavi o qualsiasi cosa per te importante. Dall’app puoi far suonare il tuo localizzatore con l’ausilio del Bluetooth, e seguire il suono e molto semplicemente ritrovare il tuo prezioso oggetto smarrito. Questo prodotto funziona con centinaia di milioni di dispositivi Apple.

Il localizzatore può trovare un oggetto fino a 120 metri di distanza e utilizzando la mappa puoi effettuare con facilità l’operazione di ritrovamento. Il cercatore di chiavi è di piccole dimensioni, ha un foro per inserire un anello o un moschettone per appenderlo ovunque tu voglia quindi è molto semplice nell’utilizzo. La configurazione con il dispositivo iOS è istantanea e semplice.

Desideri regalarti e regalare un accessorio che può davvero migliorare la vita di tutti i giorni? Allora acquista subito il Localizzatore Chiave, solo per adesso in SUPER SCONTO. Regala per Natale un regalo davvero utile.

