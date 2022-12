Regali di Natale in ritardo? Niente paura con questo TRUCCO AMAZON

Sarebbe un vero dramma se il tuo regalo di Natale arrivasse dopo il 25 Dicembre. Tanta fatica per cercare accuratamente il regalo perfetto per il tuo partner e i tuoi familiari, e poi lo ricevono dopo Natale. Che senso avrebbe? Si perderebbe totalmente la magia e la sorpresa che c’è attorno a una festa così attesa e avvolgente come il Natale. Come potresti risolvere questo problema e assicurarti che i tuoi regali arrivino primo di Natale? Puoi abbonarti al servizio di spedizione veloce in tutta Italia di Amazon Prime.

Il servizio di Amazon Prime ti garantisce con un abbonamento annuale di solo 49,90 euro o di 4,99 euro al mese, la consegna entro 1 giorno di oltre 2 milioni di prodotti. Puoi anche usufruire della consegna super veloce di 2-3 giorni su tutti gli altri prodotti disponibili su Amazon.

Se sei uno studente puoi beneficiare di una tariffa agevolata. Il piano Prime Student prevede a solo 24,95 euro l’anno o a 2,49 euro al mese, le stesse condizioni dell’abbonamento Amazon Prime.

Ecco tutti i vantaggi che hai aderendo ad Amazon Prime

Puoi usufruire di Amazon Music che ti permettere di avere l’accesso a 100 milioni di brani, un vasto catalogo di podcast tutto senza pubblicità e migliaia di playlist e stazioni. Tutto è incluso con l’abbonamento Amazon Prime, senza altri costi. I clienti Prime possono riprodurre in ordine casuale qualsiasi artista, album o playlist dal nostro catalogo musicale più ampio e scoprire nuova musica in base ai propri gusti.

Se 2 milioni di brani sono pochi, puoi abbonarti ad Amazon Music Unlimited, pagando un unico abbonamento annuale di 99€ (aggiuntivi al costo di Prime), risparmiando due mesi rispetto al pagamento mensile (costa 9,99€ al mese, senza Prime avresti pagato 120€).

Hai la possibilità di accedere a Prime Video, il servizio di streaming alternativo a Netflix e con tante serie TV esclusive è incluso nell’abbonamento di Prime con cui puoi vedere nei tuoi device i contenuti Amazon Original, le serie TV e i film.

Puoi accedere a Prime Reding e leggere centinaia di eBook dal tuo Kindle Fire, dal tuo dispositivo Kindle o dall’app Kindle (iOS e Android).

I vantaggi sono innumerevoli, scoprili abbonandoti ad Amazon Prime.

Vuoi che tutti tuoi regali, comodamente acquistati dal tuo smartphone o pc, siano a casa tua prima di Natale? Allora abbonati al servizio di spedizione veloce gratuita Amazon Prime, e assicurati di ricevere tutti i tuoi regali in tempo per il giorno di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.