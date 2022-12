Regali dell’ultimo minuto: orologio intelligente Amazfit Gts

Sei a corto di idee e proprio negli ultimi giorni con le lunghe file nei negozi sei in totale confusione? Non ti preoccupare abbiamo un’ottima idea per te: l’orologio intelligente Amazfit Gts. Puoi acquistarlo ora su Amazon e con lo sconto del 28% lo pagherai solamente 54,90 euro.

Con l’orologio intelligente Amazfit Gts monitori la tua salute e non solo

Tantissime le funzioni offerte dall’orologio intelligente Amazfit Gts:

activity tracker

cardiofrequenzimetro

12 modalità sportive

GPS condiviso

misuratore del livello di stress

notifiche messaggi e app

monitoraggio del sonno

sveglia

avvisi di sedentarietà

guida alla respirazione.

Questo orologio è dotato di un display con quadrante in vetro 3D da 1,65 pollici. Lo schermo AMOLED 326 PPI presenta un’elevata sensibilità. La batteria dura davvero a lungo. Difatti con il chip Bluetooth a bassa potenza incorporato per smartwatch e una batteria da 210 mAh, la ricarica è rapida e di lunga durata.

Sono presenti ben 12 modalità sport con GPS. Si può scegliere tra corsa, bici e molti altri esercizi, puoi impostare un obiettivo e ottenere statistiche in tempo reale. Non solo, tieni d’occhio ritmo, velocità, calorie, distanza e frequenza cardiaca in tempo reale connettendo lo smartwatch al GPS.

Nella confezione è presente:

l’orologio intelligente Amazfit Gts

un cavo di per la ricarica

una guida utente

la garanzia di 12 mesi

assistenza tecnica a vita e risposta rapida 24 ore.

Cosa aspetti, risolvi facilmente la questione dei regali di Natale e acquista ora su Amazon l’orologio intelligente con il 28% di sconto.

