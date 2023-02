Regalati un display in auto con l’Autoradio 7″ in OFFERTA

Se uno dei tuoi desideri più grandi è avere un display all’interno della tua auto, finalmente ecco l’occasione che fa per te: l’Autoradio 7″ scontata del 25% su Amazon!

Il display universale per la tua auto

Con l’Autoradio 7″ potrai finalmente utilizzare Apple CarPlay e Android Auto, grazie alla connessione Bluetooth e Wi-Fi.

Ciò significa che potrai utilizzare i relativi assistenti vocali, come Siri, per aiutarti in una serie di operazioni, come leggere un messaggio ricevuto, riprodurre una canzone particolare, effettuare una chiamata o avere le indicazioni per una certa meta.

L’Autoradio 7″ supporta Mirror Link, sia per iPhone, che per i dispositivi Android.

Con questa funzione riuscirai a sincronizzare lo schermo del tuo smartphone con quello dell’autoradio, mediante connessione USB.

Supporta connettività Bluetooth, che ti offrirà sempre una connessione stabile e veloce, oltre che chiamate in vivavoce di alta qualità e fluide.

Inoltre, con la radio digitale con sintonizzatore AM/FM/RDS, potrai utilizzare la modulazione manuale o automatica, così da trovare la stazione che desideri.

L’Autoradio 7″ include una telecamera dotata di visione notturna e angolo di visione di 170°, così da guidare in modo ancora più sicuro.

Il prodotto contiene tutte le istruzioni per il cablaggio della telecamera.

Infine, c’è da sottolineare l’uscita subwoofer, che ti assicurerà un audio uniforme e profondo. Potrai facilmente regolare tutti i parametri e le impostazioni relative all’audio attraverso l’Autoradio.

L’azienda madre offre 30 giorni per il rimborso del prodotto, ma anche supporto tecnico a vita.

L’Autoradio 7″ è l’occasione perfetta per aggiudicarti un display per la tua auto, così da iniziare ad utilizzare tutte le funzionalità di CarPlay e Android Auto.

Acquistala oggi per assicurartela a un prezzo speciale, grazie allo sconto del 25% di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.