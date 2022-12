Pulizia ad hoc garantita con il Set di spazzole per auto in PROMOZIONE su Amazon

Il regalo perfetto per chi ama prendersi cura personalmente del proprio veicolo è questo Set professionale di spazzole per la pulizia auto marcato AnJeey. Oggi su Amazon è disponibile in promozione con uno sconto conveniente del 15%, quindi a soli 14,44 euro.

La spedizione gratuita, con possibile consegna presso i punti di ritiro adibiti, è prevista entro Natale ma se volete velocizzare i tempi vi consigliamo di attivare l’abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, poi il rinnovo avviene automaticamente a 4,99 euro mensili.

Set professionale di spazzole per la pulizia auto AnJeey: funzionalità degli accessori in dotazione

Il Set professionale di spazzole per la pulizia auto marcato AnJeey comprende ben 9 pezzi per ottenere risultati ottimali sia sugli esterni che sugli interni del veicolo.

Il kit è multifunzionale ed utilizzabile non solo per le auto, ma anche per camion, moto, biciclette, camper e barche. Con gli accessori in dotazione è possibile pulire qualsiasi elemento: ruote, pneumatici, cerchi, raggi, griglie, vani motore, terminali di scarico, paraurti, parafango interno, telaio, prese d’aria e così via.

Nel set è compresa una spazzola per mozzo ruota che ha 17 pollici e può facilmente scivolare nella ruota in lega e nei cerchi personalizzati per rimuovere fango, sporco e polvere dei freni dalla profondità del passaruota. La spazzola per pneumatici, invece, è costituita da setole di plastica per rimuovere sporco duro, sporcizia e polvere dei freni su ruote e cerchi sensibili. La forma dell’impugnatura è ergonomica per garantire un utilizzo più lungo e senza fatica.

Sono inclusi nel kit anche vari pennelli progettati per i dettagli interni ed esterni dell’auto: i capelli di questi articoli sono fini, morbidi e abbastanza elastici per garantire la massima pulizia anche negli spazi più piccoli e negli angoli difficile da raggiungere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.