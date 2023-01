Proteggiti dagli incidenti con la Dash Cam per Auto in OFFERTA

È innegabile che la Dash Cam per Auto è il miglior dispositivo da utilizzare per tutelarti da situazioni spinose, come incidenti con altri utenti della strada. Infatti, con le registrazioni effettuate, avrai una prova in tuo favore che ti eviterà una serie di rogne non indifferenti.

La buona notizia è che puoi trovare a 20€ in meno su Amazon, grazie allo sconto del 25%!

Riprendi tutto ciò che ti circonda con la Dash Cam per Auto

Questa Dash Cam per Auto ti assicurerà delle immagini di ottima qualità, grazie alla definizione di 1600p e al grandangolo di 170°.

Interessante la funzionalità street view a 6 chip, che andrà a catturare la segnaletica stradale della strada, sia di giorno che di notte.

Anche questa Dash Cam per Auto è dotata di sensore G, il che significa che, in caso di collisione, la registrazione sarà automaticamente salvata nella cartella di emergenza. Grazie a questa funzione, non c’è alcun rischio che il video venga sovrascritto dalle registrazioni in loop.

Per gestire le registrazioni della dash cam, dovrai scaricare l’app per Android e iOS “JarvisCam”, ma anche per regolarne le impostazioni.

Installare la Dash Cam per Auto è semplicissimo: devi semplicemente utilizzare il nastro 3M incluso nel prodotto insieme alla pellicola elettrostatica.

Successivamente, dovrai inserire una scheda Micro SD all’interno dello slot e collegare la dash cam a una fonte di alimentazione. Ogni qualvolta avvierai il motore, la dash cam si accenderà e inizierà a registrare automaticamente.

Se credi che è arrivato il momento di iniziare a tutelarsi in caso di sinistri stradali, allora non ti rimane che approfittare della promozione che Amazon sta riservando ai suoi clienti: la Dash Cam per Auto in sconto del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.