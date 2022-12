PROMOZIONE IMPERDIBILE sul monopattino elettrico pieghevole e super potente

Se volete farvi un regalo super pratico e anche sostenibile, non potete che optare per il Monopattino elettrico AOVOPRO oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 14%.

Grazie alla promozione è possibile acquistare l’articolo a soli 299 euro, risparmiando ben 50 euro sul prezzo di base. Inoltre è applicabile all’acquisto uno sconto aggiuntivo di 15 euro valido fino ad oggi 2 dicembre salvo esaurimento dei coupon disponibili: affrettatevi per approfittare di un’occasione così conveniente!

Monopattino elettrico AOVOPRO: come sfrecciare in città in modo sostenibile

Il Monopattino elettrico AOVOPRO è un mezzo ottimo per muoversi con velocità e comodità sulle strade cittadine, evitando ingorghi e traffico.

Si caratterizza per un motore di alte prestazioni che può raggiungere una velocità massima di 25 km orari. Consente tre modalità di velocità e affronta senza problemi anche salite con una pendenza fino a 20°. La batteria intelligente rigenerativa agli ioni di litio da 36V –10,5 Ah (387Wh) offre un’autonomia fino a 35 km, variabile a seconda delle condizioni di guida, del peso dell’utente, della velocità e delle condizioni del terreno.

È dotato di illuminazione a Led anteriore e luce posteriore a intermittenza per garantire la massima sicurezza alla guida anche nelle ore notturne. Il mezzo ha incorporato anche un display LCD per monitorare tutti i dati principali inerenti al percorso e alle condizioni tecniche.

È possibile gestire il monopattino anche da lontano utilizzando l’App AovoPro (disponibile sia su Google Play sia su App Store) da scaricare sul proprio smartphone. Le principali funzioni riguardano: velocità, analisi della batteria, chilometraggio, display, blocco dello scooter, gestione luci, accensione, controllo velocità di crociera, impostazioni di avvio automatico, impostazioni di spegnimento automatico, impostazione del limite di velocità.

