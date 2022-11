Profumo per auto con supporto cellulare: SUPER IDEA REGALO

Cerchi un supporto per smartphone da auto che funzioni anche da profumatore? L’hai trovato, e può essere tuo con il 10% di sconto sul prezzo originale.

Un’idea geniale che è anche uno spunto per un regalo originale e ricercato: TELLUR ha ideato un supporto magnetico per telefono adattabile alle bocchette d’aria della tua auto, dotato di magneti super potenti per garantirti stabilità. Dov’è la novità in questo prodotto, che sembra simile a molti altri? Semplice: è anche un profumatore! FreshDot unisce in un unico accessorio due funzioni, deodorando in maniera fresca la tua automobile e tenendo stabile il tuo cellulare mentre tu sei alla guida.

Un design elegante e minimale realizzato in alluminio anodizzato, un magnete iper potente per una stabilità a prova di curve, e soprattutto 3 profumazioni gradevolissime fra le quali scegliere. C’è la profumazione anti tabacco per il supporto di colore grigio, la colorazione Bubble Gum per quello rosso, e infine la profumazione oceano per quello blu.

Un profumo delizioso e rinfrescante

Una volta terminato l’effetto deodorante del dischetto, potrai tenere il tuo supporto FreshDot acquistando separatamente la ricarica. All’acquisto riceverai anche l’adesivo magnetico per il telefono, e procedere all’installazione non avrà bisogno di spiegazioni. Basta infilare i gancetti nella bocchetta dell’aria e il gioco è fatto. Un pensiero simpatico per fare un regalo ad un collega di lavoro, oppure alla propria dolce metà, o semplicemente per arricchire la propria auto di un accessorio sempre utile e con una funzione davvero “smart” in più.

Cosa aspetti? Approfitta dello sconto del 10% e acquista il supporto magnetico per smartphone con funzione di deodorante auto FreshDot. Tuo a sole 17,99€ e con ricariche intercambiabili per non rinunciare mai al tuo nuovo accessorio di fiducia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.