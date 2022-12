PREZZO MINIMO sulla Torcia frontale a LED potente e super versatile

La lampada frontale è un valido aiuto quando bisogna effettuare qualsiasi operazione e si hanno le mani impegnate. Ad oggi su Amazon è in offerta speciale la Torcia frontale a LED marcata Victoper con uno sconto conveniente del 23%.

A poco più di 24 euro avrete a disposizione uno strumento utilissimo da tenere sempre in casa o in auto per qualsiasi evenienza. La spedizione è gratuita e, se volete velocizzare i tempi di consegna, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mesi di prova è gratuito, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Torcia frontale LED Victoper, l’accessorio pratico e multifunzionale

Con la Torcia frontale a LED marcata Victoper è possibile effettuare qualsiasi operazione quando si ha necessità di avere un’ottima visuale e le mani sono impegnate.

Il dispositivo supporta 3 ore di ricarica rapida, fornendo ben 7-8 ore di utilizzo ( 3 volte di più rispetto ai normali fari sul Mercato). Ha a disposizione 8 modalità di illuminazione che consentono di regolare la luminosità secondo le proprie esigenze.

Il faro a LED ha un grado di impermeabilità IPX4, quindi nei giorni di pioggia e altre intemperie può essere utilizzato normalmente. Inoltre c’è un fanale posteriore di sicurezza rosso sul retro della scatola della batteria. Quando si utilizza la torcia frontale di notte, è possibile premere l’interruttore per accendere le luci posteriori così da fornire un ambiente più sicuro. Premendo due volte, invece, il pulsante può passare alla modalità SOS.

La lampada è super versatile e, oltre che per lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, può essere sfruttate per lunghe attività notturne come fare jogging e andare in bici nelle ore serali. Il pacchetto in promozione include 2 batterie ricaricabili e un cavo USB.

Ad oggi su Amazon la Torcia frontale a LED marcata Victoper è in offerta speciale con uno sconto del 23%, quindi a soli 24,64 euro. Non fatevela scappare!

