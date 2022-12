PREZZO MINIMO sul cavo di ricarica multiplo compatibile con tutti gli smartphone

Soprattutto quando si viaggia in auto, spesso ci si ritrova a dover caricare più dispositivi e ad avere un’unica fonte di carica a disposizione. Il problema è facilmente risolvibile con il Cavo di ricarica multiplo della MTAKYI, in promozione su Amazon con uno sconto del 5%.

Con un unico articolo sarà possibile caricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi diversi, che siate a casa, in ufficio o in auto. La spedizione è gratuita e l’offerta, applicata al checkout, è valida fino al 20 febbraio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Cavo di ricarica multiplo MTAKYI: caratteristiche e prestazioni

Il cavo di ricarica multiplo MTAKYI da 3 metri è flessibile ed utilizzabile sia all’interno che in qualsiasi attività all’aria aperta. Composto da un lega di alluminio e nylon, è dotato di tre tipi di uscite: porta iPhone, porta micro USB e porta di tipo C. Per questo motivo è compatibile con quasi tutti gli smartphone: iPhone, Galaxy, Huawei, Mate20, Honor View 10, Nexus, HTC, LG, Sony, PS4 e via dicendo.

Supporta una corrente massima di 5 V/3 A, consentendo a 3 dispositivi di caricarsi più velocemente allo stesso tempo. La velocità di sincronizzazione dei dati della spina del telefono cellulare arriva fino a 480 Mbps. La giacca in nylon è studiata per ricaricarsi rapidamente e resistere fino a 1o mila curve. L’alluminio resistente, invece, garantisce una lunga durata e una connessione perfetta.

Il dispositivo è dotato anche di un sistema protettivo con protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento per evitare malfunzionamenti sia del cavo che delle batterie sotto carica. In caso di qualsiasi problema legato alla qualità del prodotto, MTAKYI offre un servizio di reso e rimborso gratuito di 12 mesi. Inoltre ogni prodotto è dotato di una garanzia di qualità di 18 mesi.

Ad oggi il Cavo di ricarica multiplo della MTAKYI è in promozione su Amazon con uno sconto del 5%: l’offerta è valida fino al 20 febbraio 2023, salvo esaurimento dei coupon disponibili, quindi approfittatene il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.