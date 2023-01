PREZZO MINI per l’Aspirapolvere per auto che elimina ogni tipo di sporco

L’auto spesso è ricettacolo di polvere e sporcizia, soprattutto quando a bordo ci sono bambini o animali domestici. Per risolvere il problema e far brillare il tuo bolide in poche mosse, ti consigliamo l’Aspirapolvere per auto marcato Besylruy. Ad oggi l’articolo è in super offerta su Amazon con uno sconto top del 15%.

Potrai acquistare il prezioso elettrodomestico a poco più di 16 euro con spedizione gratuita e possibilità di consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Mai più polvere e sporcizia con l’Aspirapolvere per auto Besylruy

L’Aspirapolvere per auto marcato Besylruy è lo strumento perfetto per raccogliere dagli interni del tuo veicolo polvere, peli di animali domestici, sabbia, ghiaia, cibo avanzato, acqua e polvere.

Il potente motore da 120 W 5.0 KPA offre una forte potenza di aspirazione e può essere utilizzato in condizioni sia di asciutto che di bagnato. Rispetto ad altri prodotti del genere in mercato, questo aspirapolvere manuale è leggero e pratico così da raggiungere qualsiasi posto in macchina con facilità, anche gli angoli più nascosti.

Il cavo di alimentazione è lungo 3,5 metri quindi risulta utilizzabile in tutti i veicoli, inclusi SUV e minivan. Il rumore è minimo e non fastidioso ed è possibile chiudere il suo coperchio con un tocco per evitare che la spazzatura cada. In più il contenitore è trasparente: in questo modo potrai controllare quando è pieno soprattutto se si tratta di sporco umido e secco

Il pacchetto in promozione include una spazzola, un tubo flessibile esteso e un lungo bocchettone di aspirazione: con questi accessori pulire anche gli angoli più nascosti dell’abitacolo sarà un gioco da ragazzi! Ad oggi l’Aspirapolvere per auto marcato Besylruy è in super offerta su Amazon con uno sconto top del 15%. Approfitta adesso della promozione se vuoi acquistare il prezioso elettrodomestico a poco più di 16 euro, inclusa spedizione gratuita.

