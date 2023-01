PREZZO FOLLE, cuffie Bluetooth con il 70% di sconto

Oggi le cuffie Bluetooth sono un accessorio indispensabile. Servono sempre, qualsiasi cosa tu faccia: se sei in chiamata alla guida, se sei in riunione, se lavori in smartworking, se vedi un film o la tua serie TV preferita oppure se semplicemente stai ascoltando un podcast o scorrendo i reels sui social. Ora puoi acquistarle su Amazon con uno sconto pazzesco.

Dal prezzo iniziale di 69,99 euro, grazie allo sconto del 70%, le pagherai soltanto 21,19 euro.

Cuffie Bluetooth: indispensabili, funzionali ma soprattutto ad un prezzo folle

Le cuffie Bluetooth da una parte tutelano la tua privacy e dall’altra assicurano la tranquillità di chi ti circonda. Dotate della più recente tecnologia bluetooth 5.3 viene garantita una connessione molto stabile e la distanza di trasmissione arriva fino a 15 metri. Basta estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica e queste si accenderanno automaticamente accoppiandosi l’uno con l’altro, quindi si collegheranno in pochi secondi al tuo dispositivo.

Il comfort è massimo grazie al design sportivo del gancio di queste cuffie realizzato in gomma morbida ed elastica. Nella confezione vengono forniti 3 paia di gommini di ricambio in silicone di taglie diverse per meglio adattarsi alle diverse tipologie di orecchie.

Il suono che fuoriesce da queste cuffie Bluetooth è eccezionale e le chiamate risultano decisamente molto chiare. Sono evitate tutte le distorsioni del suono ed è presente un microfono a cancellazione di rumore rendono le chiamate più facili e chiare. Con la ricarica rapida UCB-C, la custodia si ricarica completamente in appena 1 ora. Le cuffie possono durare fino a 8 ore con una singola carica, mentre la custodia di ricarica le estende a 40 ore. Infine queste cuffie Bluetooth sono impermeabili perciò sono perfette da usare anche mentre fai sport.

Acquista ora su Amazon le cuffie Bluetooth con lo sconto del 70% per pagarle solo 21,19 euro.

