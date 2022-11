PREZZO BOMBA su Dash Cam per Auto

Una Dash Cam per Auto è sicuramente un valido alleato in caso di sinistri, perché è sempre pronta a riprenderne la dinamica, così da ottenere uno sguardo obiettivo dell’incidente. Puoi procurartene una di ottimo livello su Amazon con uno sconto del 25%!

Registra ad una qualità eccellente con la Dash Cam per Auto

Questa piccola Dash Cam ti garantisce un’elevata qualità in termini di registrazione, sia anteriormente che posteriormente la vettura. In questo modo non avrai alcuna difficoltà a ricostruire dinamiche di incidenti o leggere targhe. Puoi temporaneamente approfittare di un interessante sconto su questo prodotto su Amazon.

Questa Dash Cam è in grado di registrare sia davanti l’auto, con risoluzione 3840 x 2160, che al suo interno, con risoluzione 1920 x 1080, con audio UHD.

La registrazione, quindi, ha definizione 4K, garantendoti sempre immagini e video molto dettagliati e chiari, anche in presenza di scarsa illuminazione. Infatti, è dotata di 4 luci a infrarossi, perfette per chi tende a guidare durante la notte.

È fornita anche di supporto GPS, così da tracciare sia la velocità di marcia, che il percorso effettuato.

Applicando un kit di cablaggio alla Dash Cam, avrai la possibilità di registrare 24 ore su 24, rilevando qualsiasi incidente o collisione con la tua vettura.

In caso di impatto, la Dash Cam bloccherà e salverà la registrazione automaticamente su una scheda SD, eliminando i file più vecchi mano a mano che si riempie.

Tutti noi sappiamo come le Dash Cam siano degli strumenti tanto utili quanto costosi, quindi è sempre conveniente approfittare degli sconti temporanei che le riguardano.

È da poco attiva una promozione sulla Dash Cam per Auto su Amazon, permettendoti di aggiudicartela al prezzo di 99,98€.

