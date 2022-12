PREZZO BOMBA per il set di 3 Bluetooth Trova oggetti da regalare agli amici più smemorati!

Avete amici smemorati che dimenticano sempre dove hanno conservato le chiavi di casa o il portafoglio? Abbiamo il regalo di Natale perfetto che fa per loro! Ad oggi su Amazon è disponibile il Bluetooth Trova oggetti Tile Mate in offerta speciale con uno sconto bomba del 25%.

Il pacchetto in promozione include ben 3 articoli a soli 52,49 euro. La spedizione è completamente gratuita ed è garantita entro il 23 dicembre. Se, invece, volete anticipare la consegna basterà attivare l’abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Bluetooth Trova oggetti Tile Mate: come funziona

Bluetooth trova oggetti Tile Mate è uno strumento ottimo per tracciare i propri oggetti personali così da ritrovarli in caso di smarrimento accidentale. È possibile applicarlo a ciò che si vuole, ad esempio chiavi, zaini e borse.

Basterà usare l’app Tile (scaricabile in modo gratuito sui dispositivi iOS e Android) per far suonare il localizzatore quando è nel raggio del Bluetooth o chiedere al dispositivo Smart Home collegato di trovarlo. Se il Tile dovesse essere fuori dalla portata del Bluetooth, con l’app è possibile vedere la sua posizione più recente su una mappa. È possibile anche aggiungere le informazioni di contatto personale al localizzatore stesso così, in caso di smarrimento, il possessore può essere rintracciato attraverso la scansione del codice QR collegato.

Il dispositivo è resistente all’acqua (IP67), ha una portata del Bluetooth che copre un raggio massimo di 76 metri ed è munito di batteria non sostituibile di durata fino a tre anni. Inoltre è compatibile con i dispositivi intelligenti della casa coma Alexa, Assistente Google e Siri. La modalità d’uso è semplicissima: basterà sincronizzare il proprio account Tile con le app degli altri dispositivi smart ed il gioco è fatto.

Ad oggi su Amazon il Bluetooth Trova oggetti Tile Mate è in offerta speciale con uno sconto bomba del 25%. I vostri amici smemorati finalmente non avranno più problemi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.