Pratico Coprisedile Auto per Cani a BASSO prezzo

Proteggi i tuoi sedili posteriori con il pratico Coprisedile Auto per Cani di One Amg. Finalmente puoi mantenere pulita l’auto e far viaggiare in tutta tranquillità il tuo fedele amico nella tua auto grazie a questa imperdibile occasione: aggiudicati ora questo utilissimo coprisedile scontato del 18%.

Addio sporcizia con il Coprisedile Auto per Cani

Quando si trasporta il proprio fedele compagno di vita si sa: il rischio di sporcare, o addirittura rovinare i sedili posteriori è molto alto, specialmente quando si percorrono lunghi tragitti. È molto facile che la tua auto si graffi irrimediabilmente, quindi perché non dotarsi di questa pratica protezione?

Parliamo di un coprisedile davvero grande, con dimensioni 148 cm x 134 cm, quindi adatto ai cani di grande taglia e applicabile sulla maggior parte delle auto, anche i SUV.

Il tessuto che riveste questo coprisedile è impermeabile e antiscivolo, grazie ai 4 strati di materiale che lo compongono, ovvero superficie Oxford imbottita, rivestimento in PVC, batuffolo di cotone e Pad antiscivolo.

Non dovrai mai preoccuparti della sua stabilità: il supporto antiscivolo, insieme alla maniglia fissa, azzerano ogni possibilità di caduta del tuo cane.

Altra chicca interessante è il design di questo telo, che ti permetterà di adattarlo all’utilizzo che più preferisci grazie a varie modalità:

Amaca , perfetta per far giocare in sicurezza il tuo cane;

, perfetta per far giocare in sicurezza il tuo cane; Panca , adatta quando ci sono bambini in compagnia del tuo cane;

, adatta quando ci sono bambini in compagnia del tuo cane; Tronco , per trasportare più persone e animali;

, per trasportare più persone e animali; Co-Pilota, che ti permetterà di viaggiare col fedele compagno al tuo fianco.

Infine, non posso non sottolineare la grande facilità di pulizia di questo prodotto: puoi semplicemente utilizzare un aspirapolvere insieme a un panno umido e il gioco è fatto! Puoi anche inserirlo in lavatrice, se lo ritieni opportuno.

Prima che sia troppo tardi, dovresti approfittare subito di questa offerta temporanea, che ti garantisce un ottimo Coprisedile Auto per Cani al prezzo di soli 26,34€, grazie allo sconto del 18% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.