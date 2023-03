Powerbank Solare Wireless: GENIALATA hi-tech a prezzo basso

Sono certo che il dispositivo che sto per presentarti rivoluzionerà seriamente le tue abitudini di ricarica, perché è dotato di ricarica solare, ma anche di tecnologia wireless, assicurando un tempo di carica davvero breve.

Puoi acquistare questo fantastico prodotto ad un prezzo imbattibile, con lo sconto lampo del 15% di Amazon.

Ricarica velocemente il tuo smartphone con la luce solare

Questo Power Bank offre la ricarica solare grazie alla presenza di 2 pezzi di nucleo elettrico ai polimeri di litio, che ti permetterà di caricare il tuo iPhone 12 ben 7-8 volte, anche per l’impressionante capacità.

Infatti, parliamo di una capacità di ben 30.800 mAh, davvero mastodontica, se considerata anche la presenza del pannello solare sulla superficie, che costituisce un back-up di emergenza.

È bene sapere, però, che il Powerbank Solare Wireless deve essere esposto alla luce solare per 12 ore per attivare la funzione di carica solare.

Da non sottovalutare la possibilità di ricarica wireless, garantita dalla presenza del materiale anodico di grafite originale.

Chiaramente, si tratta del power bank perfetto per la ricarica rapida di iPhone 12, iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS, ma anche di modelli Samsung di ultima generazione.

Interessante la funzione torcia, disponibile in 3 modalità diverse, ovvero super brillante, SOS e flash stroboscopico. Per accenderla, basta tenere premuto l’interruttore situato di lato al power bank.

L’azienda madre offre assistenza post-vendita per questo prodotto, che potrai contattare in qualunque momento, 24 ore su 24.

Inoltre, c’è da considerare la garanzia di 24 mesi del prodotto.

In definitiva, il Powerbank Solare Wireless è il miglior prodotto del momento per ricaricare il tuo smartphone fuori casa per 3 ottime caratteristiche di cui è dotato: ricarica wireless veloce, capacità enorme e possibilità di ricarica con luce solare.

Perché non acquistarlo oggi, che è temporaneamente attiva un promozione che sconta del 15% il prezzo di listino?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.