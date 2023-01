Powerbank Solare, ricarica tutto VELOCEMENTE!

Non far scaricare mai i tuoi dispositivi mobili, metti caso che in quel momento ti arrivi la chiamata della vita. Su Amazon ci sono diversi prodotti che potrebbero darti una mano ed evitarti quella brutta situazione. Potrai trovare, per esempio, l’ultimo modello di Powerbank Solare della QTshine ad un prezzo imperdibile. Non farti sfuggire questa occasione.

CARICA IL TUO CELLULARE CON IL POWERBANK SOLARE

Non farti sfuggire questo utile strumento, ti potrà dare una mano. Basti pensare che il Powerbank solare ha un supporto di carica e scarica molto interessante e rapida. Inoltre, ha un ingresso di tipo C da 2,1 A. Ha, anche, due uscite USB intelligenti: una da 5 V / 2,1 A e l’altra da 5 V / 1 A. Questa caratteristica permette di caricare, anche con una certa velocità, due dispositivi mobili contemporaneamente.

Questo strumento è stato progettato con un particolare pannello solare che permette di assorbire la luce solare e convertirla in elettricità. Consiglio che vi do è quello di non fidarvi solo di questo tipo di ricarica in quanto è un pochino più lento rispetto all’altro classico.

Altro aspetto interessante è la custodia esterna del power bank. Quest’ultima è stata realizzata con materiali ABS ecologici che permettono, grazie alla robustezza dello strumento, una certa sicurezza. Inoltre, in caso di caduta non corre il rischio di rottura. Per questo prodotto la QTshine offre ben 90 giorni di garanzia.

