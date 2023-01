Powerbank per laptop MASTODONTICO in super offerta su Amazon

In svariate occasioni, non è solamente lo smartphone che può necessitare di un powerbank, ma anche dispositivi più grandi, come i laptop.

Puoi temporaneamente acquistare il Powerbank per laptop a un prezzo davvero imbattibile, grazie allo sconto del 15% e al coupon da 30€ di Amazon!

Il Powerbank enorme per ricaricare tutti i tuoi dispositivi

La capacità è chiaramente il punto forte di questo prodotto, dato che è di ben 26.800 mAh. Si tratta quindi di un dispositivo che può essere utilizzato ininterrottamente per svariate ore.

Il Powebank per laptop può essere caricato per metà in appena 40 minuti ed è tranquillamente utilizzabile in aereo, dato che è la sua capacità è la massima che può essere trasportare in aereo per una batteria esterna.

Questo dispositivo adotta un pacco batteria ai polimeri, che lo rende particolarmente leggero e sicuro, oltre che a prova di esplosione.

Adotta anche uno schermo OLED smart, che ti farà visualizzare una serie di dati, come la carica rimanente, il numero dei dispositivi, la potenza in ingresso e in uscita.

Il corpo del Powebank per laptop è in metallo ed eroga una potenza massima di 138 W attraverso le 4 porte USB-C.

Basti pensare che è in grado di caricare un iPhone 6 volte o di prolungare la caricare di un Macbook Pro 16″ di ben 8 ore.

Il Powerbank per laptop è utilizzabile su tutti gli smartphone e laptop in commercio, anche se è stato appositamente progettato per i Macbook Pro, gli iPhone e gli iPad.

Se di frequente sei in viaggio e tendi a portare con te numerosi dispositivi elettronici, allora non ti rimane che approfittare dell’ottima promozione di Amazon sul Powerbank per laptop.

