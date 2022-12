Portasci per auto OFFERTA SUPER

Ti stai preparando per le vacanze natalizie in montagna? Non sai come trasportare in maniera sicura i tuoi sci? Oggi, puoi trovare il portasci per auto di Nordrive ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 99,99€.

Non è mai stato così semplice e sicuro trasportare i tuoi sci per le vacanze invernali in montagna. Oggi, puoi trovare questo portasci ad un prezzo bomba, con tanto di sconto del 25%. Ti basterà aggiungere il prodotto al tuo carrello Amazon, poi al momento del pagamento finale risulterà scontato automaticamente.

Il portasci per auto più comodo e sicuro, perfetto per le vacanze natalizie

Se hai in programma di raggiungere le mete più ambite di montagna e vuoi portarti gli sci in auto, questo prodotto fa al caso tuo. Sicuro e anche molto comodo da installare sulla propria auto.

Il prodotto firmato Nordrive è composto da una coppia di portasci, quindi perfetto per poter riporre ben quattro paia di sci. Non dovrai più preoccuparti di fare spazio tra i sedili della tua auto per riporre gli sci di tutta la famiglia.

Grazie a questo prodotto, potrai riporre gli sci di tutta la tua famiglia al di fuori della tua auto, in maniera semplice e sicura. Potrai anche caricare due snowboard, se li preferisci allo sci. Inoltre, possiede anche una chiave antifurto, composto da una lega di alluminio, leggero e anche molto resistente.

Non dovrai preoccuparti quando ti allontani dall’auto, perchè grazie alla sua chiusura antifurto, nessuno potrà rubarti gli sci.

Se stai cercando un ottimo portasci per auto in vista delle vacanze invernali, questo prodotto è perfetto, in quanto è anche super sicuro grazie alla chiusura antifurto. Oggi, lo trovi ad un prezzo top, con tanto di sconto del 25%.

