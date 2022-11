Porta Tablet per Auto: MINI PREZZO su Amazon

Un super vantaggio e un coupon per avere un ulteriore 10% di sconto per questo porta tablet auto universale per i sedili posteriori: scopri come funziona.

Siamo immersi nella tecnologia, che oggi è un validissimo supporto e – perché no – anche una fonte inesauribile di svago e divertimento. Per distrarci da un lungo viaggio, vedere un film, giocare e intrattenerci con video o foto, niente di meglio che utilizzare un tablet anche in automobile. Per questo nasce il Porta Tablet per Auto AHK, compatibile con i poggiatesta di ogni modello di auto e adattabile a tablet di 11 pollici come iPad, Galaxy Tab e tanto altro ancora.

Installarlo è davvero semplicissimo: basta fissare il supporto al poggiatesta, nella parte posteriore, per permettere la visione del tablet a chi è seduto dietro. Una volta installato, il tablet viene sorretto da un sistema a morsetto con molla e può essere ruotato di 360° e angolarmente fino a 180°, per un’esperienza visiva immersiva e confortevole. Il suo design in silicone 100% protegge gli interni della tua auto ed è delicato sulle superfici del tablet. Il braccetto di supporto è allungabile fino a 27cm, per assicurare un’ottima visione anche ai bambini più piccoli.

Comfort e pulizia nello stesso tempo

I lunghi viaggi in macchina non saranno più un problema con questo porta tablet: i tuoi bambini potranno distrarsi guardando cartoni animati o giocando ai loro videogiochi preferiti. Se invece il passeggero sei tu, potrai goderti un bel film o la tua serie TV del cuore. La struttura comprende un foro creato appositamente per permettere di ricaricare il tuo dispositivo mentre è in uso.

Divertente, comodo e soprattutto di qualità: acquista questo porta tablet per auto a sole 16,19€ approfittando del coupon flaggabile su Amazon per avere il 10% di sconto dal prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.