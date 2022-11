Porta Tablet per Auto: OFFERTONA BLACK FRIDAY

Super offerta Black Friday e un prezzo davvero mini per questo porta tablet per auto, che supporta dispositivi fino a 10,5 pollici. Scopri di più.

Quando si è a bordo di un’automobile e ci si sta preparando ad un lungo viaggio, chi non è seduto alla guida potrebbe facilmente annoiarsi. Nasce per queste e molte altre esigenze il supporto tablet poggiatesta della Tryone, compatibile con iPad, Samsung Galaxy Tab, Amazon Kindle Fire, Nintendo Switch e molto altro. Perfetto per intrattenere adulti e bambini con video o foto, telefilm, cartoni animati e tanto altro ancora.

Installarlo è facilissimo: dovrai solo fissare il supporto al poggiatesta, nella parte posteriore, e poi decidere l’orientamento per una visione eccellente. Il porta tablet sorregge il dispositivo con un sistema a morsetto con molla e può essere ruotato per una visione confortevole e personalizzata. Il design protegge gli interni della tua auto ed è delicato sulle superfici del tablet. Il braccetto di supporto è allungabile per assicurare un’ottima visione anche ai bambini più piccoli.

Staffa rivestita in gomma antigraffio

Viaggiare in auto non sarà più un problema con questo porta tablet: i più piccoli potranno distrarsi guardando cartoni animati o giocando ai loro videogiochi preferiti, e i grandi seguendo la propria serie TV del cuore o l’ultimo film uscito. La staffa è rivestita in gomma, per proteggere il tuo dispositivo da eventuali graffi. Il morsetto è adatto a diverse dimensioni del dispositivo, dai 4 agli 11 pollici. Non solo tablet quindi, ma anche smartphone.

Divertente, comodo e soprattutto di qualità: acquista questo porta tablet per auto a sole 14,39€ approfittando dello sconto Black Friday del 28%. Il regalo di natale perfetto per te o per i piccoli di casa, che farà felici davvero tutti e renderà i viaggi in macchina leggeri e spensierati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.