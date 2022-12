Porta cellulare auto con nuova tecnologia ANCORA PIU’ STABILE

Cosa c’è di particolare in un supporto cellulare per auto? Apparentemente poco, ma questo porta cellulare ha una nuova tecnologia nano-gel che lo rende 50 volte più stabile degli altri! Scoprilo su Amazon con il 33% di sconto.

Alla guida, si sa, bisogna essere attenti e concentrati sulla strada. È innegabile però che avere il cellulare sempre a portata “d’occhio” sia una comodità, soprattutto per rispondere a chiamate in arrivo o per consultare le mappe con il navigatore. Ecco perché si rende indispensabile la presenza di un porta cellulare per auto, ma non uno qualsiasi: Andobil ha ideato un porta cellulare antiurto 3 in 1 con supporto girevole a 360° con nuova tecnologia nano-gel. Cosa significa? Semplice: è 50 volte più stabile dei suoi competitor!

Scegli tu come installare il supporto auto Andobil: con ventosa sul cruscotto e braccetto che viene in avanti, con la ventosa direttamente sul vetro parabrezza, oppure con il supporto per la bocchetta dell’aria. Qualsiasi sia la conformazione della tua macchina e le tue esigenze, con questo porta cellulare non avrai alcuna problematica.

Stabilità assoluta e sicurezza per il tuo telefono

3 strati di nanogel e serrature a vuoto, per un supporto di peso fino a 20kg: praticamente impossibile che si stacchi o che il cellulare cada in terra. Nessuna paura per scosse, vibrazioni, curve improvvise, strada accidentata o frenata brusca; regola il tuo porta cellulare come preferisci, ruotandolo o allungando il braccetto in dotazione. Ampia compatibilità con telefoni da 4 a 7”, che rimarrà ben fermo e senza graffi grazie ai supporti in silicone.

Regala o regalati un oggetto davvero utile per questo Natale: Andobil Porta Cellulare Auto 3 in 1 è tuo su Amazon al 33% di sconto per sole 23,94€.

