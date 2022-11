Porta cellulare magnetico a PICCOLO PREZZO

Con uno sconto del 26% e un prezzo super interessante, Miracase propone un porta cellulare magnetico per auto con supporto a calamita. Scopri di più.

Questo porta cellulare magnetico della Miracase è il supporto perfetto per il tuo smartphone, oggi anche in super offerta su Amazon. Il forte potere magnetico ti permette di viaggiare senza preoccuparti che il telefono possa cadere o rovinarsi, e puoi gestirlo utilizzando una sola mano agevolando quindi la tua guida. Il supporto viene applicato direttamente sulla bocchetta dell’aria, consentendoti di viaggiare senza un ingombro visivo importante. Il telefono rimarrà stabile e immobile grazie alla forza magnetica più forte di sempre, resistente anche a urti, buche e curve.

Applicando il supporto per cellulare magnetico sulla bocchetta dell’aria, questo non influirà assolutamente sulla fuoriuscita del calore o dell’aria condizionata. Ideale per prese d’aria verticali e orizzontali composte da griglie, presenti nella maggior parte dei modelli di case automobilistiche. Miracase è un marchio top di gamma di supporti per cellulare, con un design a doppia serratura ultra stabile e sicuro.

Semplicissimo da installare e super resistente

Il porta cellulare magnetico Miracase si installa con pochissimi step: si inserisce il magnete sul retro del telefono, si applica la custodia esterna e la forza magnetica penetra tra il telefono e la custodia per attaccarsi completamente al supporto. Perfetto per cover con superficie piana liscia, non adatto invece a cover in silicone liquido o eccessivamente ruvide.

Per consultare le mappe GPS, fare una telefonata o rispondere vocalmente a un messaggio senza tenere il telefono fra le mani e potendolo ruotare di 360° come più ti piace: acquista oggi il porta cellulare magnetico Miracase a un prezzo stracciato di sole 16,95€ approfittando del 26% di sconto presente su Amazon.

