Poggiatesta auto per bimbi: sicurezza per il BLACK FRIDAY

Acquista oggi su Amazon il poggiatesta in memory foam ad un micro prezzo e con un ulteriore 6% di sconto da applicare al momento del checkout. Scopri di più.

Cosa c’è di più bello che godersi un sonno profondo quando si viaggia in automobile? Il potere cullante dell’auto non è un segreto per nessuno, e lo sanno bene soprattutto i bambini. Per questo Amazon ha esso in offerta un comodo ed ergonomico poggiatesta auto, perfetto per i più piccoli ma fruibile anche per gli adulti. Il poggiatesta è realizzato con materiali di altissima qualità, imbottito in memory foam, e pensato per far dormire a chi lo utilizza sonni confortevoli e comodi. Il poggiatesta con cuscino si applica direttamente ai poggiatesta con barra rotonda (quindi rimovibili).

Il tessuto traspirante e l’imbottitura morbida in memory che si adatta perfettamente al tuo collo, alla tua testa o a quella del tuo bambino, rende questo prodotto un acquisto davvero intelligente. L’utilizzo del poggiatesta auto imbottito previene affaticamento e dolori causati dalla flessione prolungata del collo, ed evita che la testa cada lateralmente o che si poggi sul finestrino freddo.

Design regolabile e facilissima installazione

Il poggiatesta auto per bimbi e non solo, disponibile su Amazon con il 6% di sconto e a meno di 30€ totali, si installa facilmente con la fibbia di sicurezza per il minimo ingombro. Il design può essere regolato a piacere, sia per la distanza che per l’altezza, al fine di far raggiungere a tutti il massimo comfort per risposare.

Non attendere oltre: fatti un regalo in previsione del black Friday e acquista questo poggia testa auto in memory foam per i tuoi bambini o per te, approfittando del 6% di sconto su Amazon e del micro prezzo finale di sole 29,79€.

