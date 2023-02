PNEUMATICI sempre in FORMA: SCONTO SENSAZIONALE

Mai più e ti dico mai più, se acquisterai questo fantastico accessorio, avrai problemi di gestione di gonfiaggio di pneumatici scoppi o sgonfi. La Xiaomi anche questa volta propone un prodotto super utile e molto funzionale ad un prezzo molto conveniente: acquista subito Xiaomi Compressore elettrico portatile, ad un PREZZACCIO, per il momento, su Amazon.

Puoi acquistare questo utilissimo compressore per pneumatici dei tuoi veicoli a solo 48,79 euro anziché 60 euro, un prezzo mai visto per uno strumento con queste capacità. L’offerta è momentaneamente attiva, quindi affrettati.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per garantire rapidità e sicurezza.

Ecco tutte le caratteristiche che rendono questo accessorio essenziale

Questo prodotto è compatibile con i pneumatici delle auto, ma anche di biciclette, moto, SUV, attrezzature sportive come boe, giochi da piscina, palloni da basket, palloni da calcio e altri oggetti gonfiabili. L’avviatore è l’ultima versione fornita nel 2023 da Xiaomi che ottimizza le prestazioni del movimento e aumenta la durata della batteria a pieno carico di circa il 45,4%, e il flusso di gas è aumentato di circa il 114%.

Alimentato da 2 batterie al litio 18650 da 2000 mAh, non necessita di alimentazione esterna per la ricarica, né di lunghi cavi di alimentazione. Semplice da utilizzare, leggero e poco ingombrante,, quindi facile il trasporto. Può essere caricato tramite adattatore USB/caricabatteria, quindi il metodo di ricarica è migliorato.

Vuoi rinunciare ad un prodotto essenziale per i tuoi pneumatici da bici o auto, ad un prezzo davvero piccolissimo? Acquista subito Xiaomi Compressore elettrico portatile, solo per offerta in promo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.