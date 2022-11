Più spazio per i bagagli con la Borsa da tetto in OFFERTA su Amazon

Se per Natale avete intenzione di concedervi un bel viaggio in auto, la Borsa da tetto marcata SNDMOR è l’accessorio perfetto per trasportare in sicurezza e comodità tutto il necessario. Ad oggi su Amazon è disponibile in super promozione con uno sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna da effettuare anche presso i punti di ritiro adibiti. In più è possibile ricevere un ulteriore sconto del 10%: la promozione è valida fino all’11 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

La borsa da tetto capiente e sicura per i lunghi viaggi in auto

La Borsa da tetto marcata SNDMOR mira a risolvere il problema dello spazio di archiviazione limitato nell’auto così da poter affrontare viaggi lunghi portando con sé tutto quello di cui si ha bisogno.

È adatta per auto o SUV di qualsiasi dimensione e non ha struttura del telaio, quindi può essere facilmente piegata e riposta quando non in uso. Ha la grande capacità di 15 piedi cubi così da offrire molto spazio per riporre i bagagli di grosse dimensioni, liberando spazio in macchina e rendendo il viaggio più confortevole ai passeggeri.

L’articolo può essere usato con qualsiasi condizioni meteo: il tessuto è impermeabile al 100% e resistente all’usura 500DPVC. Inoltre la patta con fibbia che copre la cerniera la rende sempre stabile e resistente al vento forte, alla pioggia e alla neve.

Il borsone da tetto è facilissimo da installare ed utilizzabile indipendentemente dal fatto che il veicolo abbia o meno un portapacchi grazie a 4 robuste cinture a sgancio rapido e 6 ganci per porte. In aggiunta, utilizzando tappetini antiscivolo, i bagagli possono essere fissati in posizione senza graffiare il tettuccio dell’auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.