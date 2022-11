Caricabatteria per Auto: ecco la SUPER OFFERTA Amazon

Scoprire che la batteria del proprio veicolo è scarica, magari subito prima di un viaggio, è uno dei peggior incubi di qualsiasi automobilista. Per questo motivo è bene avere sempre a portata di mano un caricabatteria adatto ad ogni evenienza. Ad oggi su Amazon è in superofferta il Caricabatteria e mantenitore di carica MXT14 CTEK: grazie ad uno sconto di oltre 50 euro è possibile acquistarlo a 284,32 euro anziché 338,00 euro.

Si tratta di un prodotto professionale testato, approvato ed adottato dalle maggiori case automobilistiche. È ideale non solo per le automobili, ma anche per veicoli industriali, autobus, mezzi da cava e da cantiere.

Caricabatteria e mantenitore di carica CTEK: funzionalità e caratteristiche

Mxt 14 è un caricabatteria/mantenitore a 8 fasi e 3 programmi completamente automatico che eroga una corrente di 14 a per batterie a 24 v da 28-300 ah ed è indicato per la ricarica di mantenimento fino a 500 ah. Il dispositivo è ottimo non solo per le automobili private, ma anche per le officine dei veicoli industriali in quanto è in grado di provvedere ad una ricarica delle loro batterie durante le soste per tagliandi o piccole manutenzioni.

È progettato per non danneggiare l’elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. Nello specifico è ideale per tutte le batterie al piombo acido (wet, mf, agm, gel, ca/ca) con alimentazione 220v. Dispone della funzione Supply per la sostituzione delle batterie senza perdere le memorie o per mantenere stabile la tensione durante gli aggiornamenti software. In più il suo programma di Recond, se eseguito in modo opportuno, aiuta una coppia di batterie a ritrovare un giusto equilibrio e assicura loro migliori prestazioni.

Date queste funzionalità, il caricabatteria/mantenitore di carica della CTEK è un dispositivo prezioso sia per i privati che per i professionisti del campo. Su Amazon è attualmente disponibile in superofferta con uno sconto di oltre 50 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile anche pagarlo a rate con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.